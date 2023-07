Zaki all'allenamento del Bologna: "Solo felice, sognavo questo momento"

"Andavo sempre allo stadio a vedere il Bologna e sognavo di avere la possibilità di salutare i calciatori. Ora essere qui durante la preparazione e poter stringere la mano a tutti mi fa sentire davvero felice". Così il ricercatore egiziano Patrick Zaki, presente a Casteldebole per assistere ad un allenamento del Bologna. Ringrazio i calciatori, il club, tutti quelli che hanno fatto un sforzo per permettermi di essere qui oggi. Credo che il club, i tifosi, tutti siamo stati dalla mia parte in questi due anni e per questo sono loro riconoscente e felice che questo sogno si sia avverato", ha aggiunto. "Nel 2019 andavo sempre allo stadio per sostenere la squadra e a partire da ora sarò ancora lì a tifare. Si parte con il Milan, speriamo sia una buon inizio e farò di tutto per essere allo stadio. Forza Bologna", ha concluso Zaki.

Le immagini della visita di Patrick Zaki a Casteldebole