Zaki passa il controllo passaporti, iniziato il volo verso Bologna

Patrick Zaki ha passato il controllo passaporti e si conferma quindi che ha ottenuto la revoca del divieto di espatrio. "Fatto": si è limitato a rispondere con un messaggio all'Ansa il neolaureato egiziano dell'università di Bologna alla domanda se avesse già passato il controllo passaporti dell'aeroporto del Cairo.

Continua dunque l'iter che nella giornata di oggi (23 luglio) lo riporterà a Bologna dopo la lunga odissea e il processo in Egitto, dove era stato condannato per scritti in difesa della minoranza copta. Mercoledì scorso la grazia ricevuta dal presidente al-Sisi.

Il servizio di Leonardo Sgura