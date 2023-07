Zaki, stasera la festa in piazza Maggiore

Dopo il primo abbraccio di domenica scorsa, appena arrivato in città, Bologna si prepara alla festa ufficiale per il ritorno di Patrick Zaki, in programma stasera alle 20. A organizzarla Comune e Università. Il primo gesto sarà la rimozione da Palazzo d'Accursio dello stendardo con cui per tre anni la città ha chiesto la sua liberazione.

Accanto a Patrick ci saranno il sindaco Matteo Lepore, il rettore Giovanni Molari, la professoressa Rita Monticelli. Sul palco anche l'arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, il cardinal Matteo Zuppi. E poi i volti simbolo della campagna per la sua scarcerazione: l'attore Alessandro Bergonzoni, Riccardo Noury e Iustina Mocanu di Amnesty International, il fumettista Gianluca Costantini, gli amici e compagni di università del giovane attivista egiziano. E ci sarà anche Claudio Fenucci, amministratore delegato dei rossoblù, la squadra del cuore di Zaki. La conclusione con la consegna della cittadinanza onoraria: un sogno che si realizza per Patrick, che per resistere alla detenzione, lunghissima e dura, si è aggrappato tenacemente alla speranza di tornare finalmente a Bologna.

Il servizio di Virginia Novellini, montaggio di Matteo Corti.