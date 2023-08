Aggressione a Rivazzurra, la polizia cerca il sospettato nelle ex colonie

Le ex colonie abbandonate lungo la spiaggia, gli hotel e i residence in disuso da anni, divenuti luoghi di degrado e spaccio, rifugio per i senzatetto ma anche per chi vive di espedienti.

Qui si cerca il responsabile della brutale aggressione di sabato notte alla 21enne ucraina, nella spiaggia di Rivazzurra, al confine tra Rimini e Riccione. La ragazza ha detto di essere stata violentata e picchiata da un giovane nordafricano che conosceva da un paio di settimane.

I fatti però sono ancora poco chiari, le indagini proseguono su tutti i fronti. Di certo, ci sono i segni sul corpo della ragazza: fratture alla testa e a una clavicola, lividi e le lesioni per cui è ancora ricoverata in ospedale. E il contesto di fragilità e degrado in cui la violenza è maturata. Tra le ipotesi in campo, anche una cessione di droga finita male. La polizia sta controllando tutti gli edifici abbandonati nella zona di miramare. oltre settanta le persone identificate, diverse sono state portate in questura. le ricerche proseguono.