Allarme accoglienza

"Il Comune di Bologna ha, in questo momento sotto la propria responsabilità 510 minori stranieri non accompagnati, per arrivi spontanei, ma anche per invii che stanno arrivando dal governo. Noi abbiamo finito tutte le possibilità, le strutture, le comunità di accoglienza e serve che il governo metta in campo delle strutture. Purtroppo stiamo vedendo bandi deserti". Lo ha detto, al Tgr Rai dell'Emilia-Romagna, l'assessore al welfare del Comune di Bologna Luca Rizzo Nervo, a proposito dell'arrivo dei migranti.

"La situazione è preoccupante. Stanno arrivando - dice Rizzo Nervo - anche ragazzini di 12-13 anni, mentre di solito arrivano che hanno quasi 18 anni. Al governo chiediamo di farsene carico, diamo la nostra disponibilità a sederci a un tavolo per adeguare una pianificazione fin qui risultata inadeguata". Ascoltiamo