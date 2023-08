Alluvione, Figliuolo: "A settembre il conteggio dei danni dei privati, poi i rimborsi"

Nell'ultima giornata del Meeting di CL a Rimini, dibattito sull'alluvione. Il sindaco di Ravenna Michele De Pascale invita tutti gli attori coinvolti a lavorare insieme e con unità d'intenti, mentre il generale Figliuolo precisa i prossimi passaggi per il rimborso dei danni ai privati: “Si sta continuando a erogare i contributi di immediato sostegno ai nuclei familiari di 3 e 5mila euro. A settembre sarà emanata un'ordinanza per le famiglie, per fornire indicazioni e strumenti utili a quantificare i danni e poi procedere ai rimborsi. Lo stesso faremo per le imprese”, ha spiegato il commissario alla ricostruzione.

Il servizio di Francesco Rossi