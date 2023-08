Anziane morte al Sant'Anna dopo l'intervento, gli indagati sono una quindicina

Il fascicolo sulla morte sospetta di due donne al Sant'Anna di Cona ora non è più contro ignoti. Sono una quindicina, tra personale medico e infermieristico, le persone iscritte nel registro degli indagati dal sostituto procuratore di Ferrara Andrea Maggioni. Si tratta di tutti coloro che hanno avuto a che fare con le due vittime, una 81enne forlivese e una 70enne di Castel Bolognese, dal loro ingresso in ospedale sino al decesso.

Entrambe, dopo un intervento chirurgico agli occhi, hanno avuto una crisi respiratoria post operatoria fatale. Gli indagati, ma anche i familiari delle vittime, potranno ora nominare propri consulenti in vista dell'autopsia, che sarà determinante per capire le cause della morte delle due pazienti. L'incarico verrà conferito martedì.

Ma non è questo l'unico aspetto che l'inchiesta giudiziaria dovrà chiarire, a cominciare dal presunto ritardo con cui i decessi sarebbero stati segnalati alla procura.

Nel caso dell'81enne di Forlì la polizia è dovuta intervenire presso la famiglia il giorno stesso dei funerali per far riportare la salma a Ferrara, poco prima che venisse cremata, mentre sul corpo della 70enne ravennate era stata subito eseguita al Sant'Anna un'autopsia prima di informare la procura.

In una nota la direzione sanitaria della struttura ferrarese aveva sostenuto la piena regolarità del proprio operato e assicurato agli inquirenti la massima collaborazione.

Il servizio di Ivan Epicoco, montaggio di Fabio Giorgetti.