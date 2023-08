Bus, la denuncia degli autisti: "Sempre più insulti e aggressioni"

Insulti, sputi, lanci di bottiglie e monopattini. ma anche tentativi di strappare una catenina dal collo dell'autista. Sono sempre più frequenti le aggressioni ai conducenti degli autobus. Il grido d'allarme di un rappresentante sindacale di Start Romagna, Sandro Giacinti: “Noi ci troviamo sempre più in difficoltà per le aggressioni a noi conducenti e tra passeggeri, l'utenza si scaglia contro di noi per ritardo, non li fai salire con le bottiglie, biciclette, veniamo aggrediti verbalmente e a volte anche fisicamente”.

Non solo aggressioni. Gli autisti si trovano sempre più spesso a fronteggiare gruppi di ragazzi che si mettono in pericolo per fare video da postare sui social come quando salirono sul tetto di un autobus per festeggiare gli europei, rischiando di venire folgorati.

"Sono episodi isolati che abbiamo già segnalato alle forze dell'ordine" sostiene Start Romagna, che non vuole commentare oltre. Ma per il sindacato, la sicurezza è uno dei motivi per cui è sempre più difficile trovare personale. “Parti da casa con la speranza che ti vada sempre bene perché non sai cosa ti può capitare durante turno lavoro”, conclude.

Il servizio è di Serena Biondini