Bologna, a pochi giorni dal campionato ancora tante incognite

Bologna cantiere aperto a pochi giorni dall'inizio del campionato. Lunedì sera al Dall'Ara il Milan fortemente rinnovato si troverà di fronte una squadra con ancora molti punti interrogativi dopo le ultime cessioni eccellenti. Con il mercato aperto fino al 31 agosto, sarà un debutto all'insegna dei esperimenti per Thiago Motta.

Rispetto all'ultima giornata dello scorso campionato, restano incognite in tutti i reparti. In difesa, ancora da coprire la casella del terzino sinistro. Persi Cambiaso e Kyriakopoulos, andati rispettivamente a Juventus e Monza, il giovane Corazza, autore del gol del vantaggio contro il Cesena in Coppa Italia, potrebbe ritagliarsi spazio ma per una maglia da titolare è ancora presto. Mentre Lykogiannis, al momento, sembra fuori dai radar del mister.

A centrocampo i dubbi non mancano. Salutati Medel e Schouten, i tifosi chiedono nuovi arrivi ma intanto tremano per le voci su Nico Dominguez. Non c'è per ora Soriano, ancora indeciso se accettare il rinnovo al ribasso, con Aebischer punto fermo, il gioco offensivo passerà tutto dai piedi di Lewis Ferguson. In avanti, con Arnautovic già a Milano, i dubbi sono legati al futuro di Barrow, e sul talento a sprazzi di Zrikzee. Poche scelte per il tecnico, che però potrebbe puntare forte sul modulo che nella seconda parte della passata stagione ha portato il club rossoblù al record di punti: attaccanti dinamici capaci di svariare sul fronte offensivo per favorire gli inserimenti dei centrocampisti. In attesa dei botti, se ci saranno, degli ultimi giorni.

Il servizio di Francesco Maltoni, montaggio di Luca Fabbri.