Bonaccini: "Urgente aprire i cantieri"

"Siamo già a fine agosto e c'è bisogno di consegnare lavori a imprese, da parte degli enti preposti che siano comuni, province e in parte la regione, su frane, strade e fiumi, affinché i cantieri vengano completati entro l'inverno e non soltanto aperti. Altrimenti un fenomeno ordinario di pioggia rischia di produrre danni straordinari".

Così Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, conversando coi cronisti a Bologna in merito al post alluvione. "Le risorse a 2,7 miliardi per i prossimi tre anni è un fatto molto positivo, adesso abbiamo però bisogno velocemente di mettere a cantiere i lavori per farli subito nelle prossime settimane", aggiunge.

"Nei territori sta crescendo un po' di tensione. Non c'è certezza, per le famiglie le uniche risorse sono i 3.000 euro che la Regione insieme al capo della protezione civile aveva deciso di dare in tempi molto rapidi".

"Per quanto riguarda le risorse mancanti, che sono per parecchi miliardi di euro, il commissario dice che il governo garantirà che arriveranno. Voglio avere fiducia. L'appello arrivato dal Patto per il lavoro e per il clima è se e quando arriveranno. Vedremo che succederà. L'impegno a farle arrivare

'hanno detto la presidente del Consiglio e i ministri arrivati nei giorni successivi alle alluvioni", ha aggiunto Bonaccini. Che ha ribadito anche la richiesta al Governo sull'utilizzo del credito di imposta "che così bene col terremoto ha funzionato: serve perché puoi farti garantire dalle banche che le risorse non le tiri fuori tu, che sei stato colpito, ma lo Stato che in termini fiscali permetterà alle banche di riprendere ciò che è stato consegnato".