Botte alla fidanzata. In manette ex corteggiatore di Uomini e Donne

Calci e pugni, presa per i capelli e gettata a terra. E poi le ingiurie e le minacce. Ti spacco la faccia, ti getto dal balcone. Un anno di terrore per una ragazza di appena 19 anni, che solo il mese scorso ha trovato il coraggio di denunciare. E in manette è finito Marco Arduini, che nel 2017 partecipò come corteggiatore a Uomini e Donne, e ora lavorava come cameriere in un albergo di Riccione.

Il servizio di Lucia Voltan, montato da Fausto Magnani