Calcio, il Bologna sfida la Juve. Motta: "Attacchiamo, ma con equilibrio"

Dopo il ko della prima giornata del campionato di Serie A con il Milan, domenica 27 alle 18:30 il Bologna affronta la Juventus in trasferta. “Dobbiamo tenere la palla e attaccarli, ma sempre con equilibrio”, ha detto Thiago Motta in conferenza stampa. L'allenatore rossoblu è contento dei nuovi arrivi della settimana - Karlsson e Fabbian - e del rinnovo di Orsolini: “Ora deve migliorare, ha più responsabilità”. E sul mercato precisa: “Stiamo lavorando per alzare il livello della squadra, ci sono ancora situazioni da concludere. Manca ancora qualche giorno e vedremo come andrà”.

Il servizio di Mattia Martini