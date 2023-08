Cartoline da un agosto che non c'è più

L'estate delle nostre città è cambiata moltissimo negli ultimi 40 anni. Trovare un caffè, il pane, il giornale era quasi un miraggio, una ricerca difficile tra le tante saracinesche abbassate nei centri che chiudevano per ferie.

Ora le città sono piene. Piene di gente che non può permettersi di andare in vacanza o che ha dovuto drasticamente tagliare il numero dei giorni di ferie per i costi che crescono. E piene di turisti che hanno scoperto la bellezza delle città dell'Emilia Romagna.

Vediamo Bologna com'era in piena estate, con l'aiuto delle nostre teche. Ce la presenta Anna Maria Cremonini nel servizio montato da Giuseppe di Marco