Caso Portanova, dopo la non decisione del Coni la città resta divisa

Sul caso di Manolo Portanova il tribunale del Coni ha dichiarato difetto di giurisdizione, in attesa del percorso della giustizia ordinaria. Una decisione che di fatto consente alla Reggiana il tesseramento del calciatore 23enne condannato in primo grado a sei anni per stupro di gruppo. Il processo di appello si terrà l'anno prossimo. Intanto, in attesa di capire cosa farà il club di Serie B, Reggio Emilia si divide: a guidare le proteste le attiviste di Non una di meno.

Nel servizio di Nicola Zanarini le interviste a Elisa Bianchi, operatrice associazione Nondasola, e a Raffaella Curione, assessore allo Sport del Comune di Reggio Emilia