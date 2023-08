Crescita a doppia cifra per l'export, trainato da meccanica e agroalimentare

I distretti della meccanica, in particolare quello dei motori bolognesi. Ma anche l'agroalimentare, guidato dalla provincia di Parma. Sono i settori che trainano l'export della regione, in crescita nei primi tre mesi del 2023 di oltre l'11%, con un incremento dei flussi di merce verso l'estero pari a 584 milioni, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I dati sono stati rilevati dalla direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, nella sua analisi periodica.

I paesi più attratti dai prodotti emiliano-romagnoli sono Stati Uniti, Germania e Francia. Buone prospettive per mercati in espansione come India, Turchia e Algeria. Bene anche la meccatronica di Reggio Emilia, che secondo l'indagine ha fatturato un 15% in più, le macchine per l'imballaggio di Bologna (+29,8%), l'abbigliamento di Rimini (+19,1%).

Ottima performance - prima delle alluvioni dello scorso maggio - dell'ortofrutta romagnola, che nei primi tre mesi dell'anno è cresciuta del 18% circa, soprattutto grazie alle vendite in Germania.

Qualche nota dolente la registrano le piastrelle di Sassuolo, distretto che ha perso circa 90 milioni, pari all'8% dei fatturati, e i mobili imbottiti di Forlì (-11,5%), a causa del forte calo delle vendite in particolare in Cina, America e Corea del sud. In calo anche maglieria e abbigliamento di Carpi.