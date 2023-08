Debiti in crescita, Federconsumatori Piacenza: "Registriamo difficoltà a pagare mutui e bollette"

Secondo il nuovo rapporto della Cgia di Mestre è in crescita l'indebitamento degli italiani. L'aumento dei debiti più rilevante a livello nazionale si registra a Milano, mentre in Emilia-Romagna a Modena e Bologna.

Federconsumatori segnala la preoccupazione di molti cittadini (spesso giovani coppie) di perdere la casa acquistata con mutuo a tasso variabile, a causa dell'aumento vertiginoso delle rate. Altro motivo di apprensione sono le bollette di luce e gas. A Piacenza, racconta la presidente locale dell'associazione Angela Cordani, c'è il Banco dell'Energia, che paga le utenze a chi è in estrema difficoltà: “Siamo stupiti, perché sono già arrivate una trentina di richieste”.

Famiglie in difficoltà per i rincari del costo dei carburanti e dei ristoranti: "Chiediamo un osservatorio dei prezzi per capire da cosa derivi questa crescita", afferma Cordani nel servizio di Antonio Boschi