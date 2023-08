Don Minzoni, cento anni fa l'assassinio. Una lezione che resta viva

Nel duomo di San Nicolò, nel cuore di Argenta, don Giovanni Minzoni fu prima cappellano - dal 1910 - poi parroco. Oggi qui è custodita la sua tomba, qui l'hanno voluta gli argentani, “memori sempre del suo grande olocausto” - recita la lapide.

L'impegno sociale e quello educativo furono i tratti distintivi della sua azione pastorale. Fu sempre attento ai lavoratori, condividendone bisogni e speranze. Fu uomo di opere, costruttore di opere - il museo a lui dedicato ne ripercorre l'impegno per i giovani e per il mondo del lavoro. Promosse la costituzione di cooperative di ispirazione cattolica tra i braccianti e le operaie del laboratorio di maglieria, il doposcuola, il teatro parrocchiale, la biblioteca circolante, il ricreatorio.

Era un infaticabile testimone, don Giovanni. Aveva grandi capacità organizzative. Era cordiale, schietto, così lo dipingeva chi lo ha conosciuto. Grande fu il fascino spirituale che esercitava sulle persone. Era deciso - e franco. Una franchezza che lo portava a manifestare apertamente il suo dissenso verso il fascismo. La sera del 23 agosto 1923 due squadristi lo attesero in un angolo di Argenta e lo aggredirono con ferocia, con un bastone. Morì quella notte. Nel suo testamento lo aveva scritto: Attendo la bufera. "Sacerdote esemplare e uomo libero" - si legge nella targa apposta sul luogo in cui fu ucciso.

Ora per don Giovanni è stata avviata la causa di beatificazione.

Oggi, alle 18, nel centenario del suo martirio, sarà l'arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, cardinal Matteo Zuppi, a presiedere la messa. Dopodomani, venerdì, l'omaggio del Presidente della Repubblica Mattarella.

Servizio di Anna Maria Cremonini, montaggio di Angelo Gorizzizzo