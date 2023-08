Due Comuni e nessun distributore di carburante

Due comuni, seimila residenti, zero pompe di benzina. A Civitella di Romagna e Galeata negli ultimi tempi fare il pieno è diventato non solo più costoso, ma anche assai scomodo.

La Sp4 del Bidente è una delle intervallive più trafficate non solo in provincia di Forlì-Cesena ma di tutta la Romagna. Le aree di servizio piu vicine sono a Meldola o Santa Sofia. In mezzo, per circa 30 km, il vuoto. Con semaforo a senso unico alternato per la frana causata dall'alluvione.

Alcuni distributori versano in stato di abbandono in attesa forse di un nuovo gestore. Lo spera il sindaco di Civitella Claudio Milandri.

Per le attività economiche un disagio che si aggiunge alla distanza dai grandi centri. Nei giorni di punta, anche 20mila i veicoli, leggeri e pesanti. Un viavai che non si interrompe nei festivi, perché da qui si arriva al Parco nazionale delle foreste casentinesi e alla diga di Ridracoli. Una strada che va adeguata su servizi e sicurezza, dice la sindaca di Galeata Francesca Pondini. Ma i tempi non saranno brevi.

Il servizio di Francesco Maltoni.