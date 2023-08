È ancora bufera su De Angelis dopo i suoi tweet sulla strage di Bologna

Strage Bologna. Non si placano le polemiche dopo le dichiarazioni del responsabile della comunicazione della Regione Lazio Marcello De Angelis che aveva affermato: "Mambro, Fioravanti e Ciavardini non c'entrano con la bomba alla stazione di Bologna". Le opposizioni in Regione Lazio: “Vogliamo un consiglio straordinario. Esprimiamo un profondo disappunto sulle dichiarazioni del Presidente Rocca e sulla sua scelta di non rimuovere immediatamente Marcello De Angelis dal suo incarico".

Il servizio di Antonio Scopettuolo