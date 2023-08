Esondazione del Ravone a Bologna, riapre via Saffi (ma solo in un senso)

Ultimi ritocchi in via Saffi a Bologna in vista della riapertura della strada in programma domani (venerdì 1 settembre) alle 10, ma solo in direzione periferia. Il tratto di preferenziale verso il centro resta ancora chiuso per un paio di settimane, e i mezzi pubblici deviati, per consentire altri lavori sotterranei.

Rifatta la copertura del Ravone, il torrente interrato esondato a maggio, ora messo in sicurezza anche grazie ad una griglia posizionata a monte, per prevenire il rischio di occlusione da detriti. I lavori erano già in programma tra un anno, in vista dell'apertura del cantiere per realizzare la nuova tramvia, e sono stati anticipati dopo i danni causati dall'esondazione.

Nel servizio di Roberta Castellano (montaggio di Andrea Neri), l'intervista al sindaco di Bologna Matteo Lepore.