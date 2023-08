Faenza-Lavezzola: la ferrovia sospesa simbolo dell'alluvione

Dove passa il ponte ferroviario, il Santerno ruppe devastando Sant’Agata. I binari sospesi nel vuoto furono tra le immagini iconiche della tragedia. Tre mesi dopo posto dei quattro treni che coprivano faenza lavezzola ci sono ancora gli autobus.

Appena ricostruito, l'argine sarebbe da tagliare. Nel progetto si prevede un presidio di RFI per garantire la sicurezza in caso di nuove piene, e si tratterebbe - comunque - di una soluzione provvisoria in attesa di alzare il ponte.

Comitati e sindaco condividono le preoccupazioni: così i lavori - pronti a partire per riaprire la linea a ottobre - sono ora a un nuovo stop.

Il servizio è di Giulia Bondi