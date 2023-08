Ferragosto in riviera, alberghi pieni al 90%

Primi bilanci del ferragosto sulla costa romagnola. Il tasso di occupazione delle stanze negli hotel supera il novanta per cento ma non è tutto esaurito. In diminuzione gli italiani, a causa dell'aumento dei prezzi. Sono tanti invece gli stranieri, soprattutto dall'Est Europa. Buone le prospettive per la seconda metà di agosto e per settembre, con un calendario fitto di eventi.

Nel servizio di Serena Biondini l'intervista ad Alessandro Lepri, dell'Osservatorio turistico regione Emilia Romagna