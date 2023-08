"Finalmente posso andare al cinema o a cena fuori"

La vita che cambia, quando ormai le rinunce erano diventate un'abitudine.

A raccontarlo, Francesca, 37enne marchigiana. Grazie all'Istituto di scienze neurologiche al Bellaria di Bologna sta partecipando alla sperimentazione di un nuovo farmaco contro la narcolessia, malattia cronica del sonno di cui soffre da quando era una bambina. Il medicinale riesce a diminuire drasticamente i sintomi, una rivoluzione.



L' Istituto ha da poco pubblicato sul New England Journal, la più importante rivista scientifica di medicina, uno studio a cui hanno partecipato esperti da tutto il mondo. Il primo farmaco sperimentato, pur con risultati incoraggianti, aveva dato effetti collaterali al fegato in una piccola percentuale di pazienti. Ora però gli studi sono ripartiti con dosaggi migliori.

Di narcolessia, malattia rara, soffrono in Italia circa 2 mila persone. 1800 sono curate al Bellaria.

Il servizio di Sara Scheggia (montaggio Claudio Franceschini) con le interviste alla paziente Francesca, a Giuseppe Plazzi (responsabile centro del sonno IRCSS Ausl Bologna) e a Paolo Bordon (direttore generale Ausl Bologna).