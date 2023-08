Sull'Appennino Reggiano, a Febbio, sta per riaprire l'impianto di risalita. Servirà per salire in alta quota e rilanciare il turismo in zona.

Il servizio di Paolo Pini, con le interviste a Marco Cecchelani (società gestione Seggiovia alpe di Cusna), Elio Ivo Sassi (Sindaco di VIlla Minozzo)