"Il suo libro non è finito". La lettera del cardinale Zuppi ai funerali di Michela Murgia

Don Walter Insero ha letto una lettera del Cardinale Matteo Maria Zuppi in occasione dei funerali di Michela Murgia, celebrati a Roma nella Basilica di Santa Maria in Montesanto (la Chiesa degli Artisti) in piazza del Popolo.

“Il libro della sua vita non è finito - ha scritto Zuppi - e le sue pagine continuano a essere scritte con lettere di amor,e in quella lingua universale dello Spirito che rivela la grandezza di ogni persona e l'eterno che è nascosto in tutti noi”, questo il messaggio del Presidente della Cei e arcivescovo di Bologna.