Incendio nella struttura per disabili, la Procura apre un'inchiesta

Sono fuori pericolo gli intossicati a causa dell'incendio scoppiato ieri in una residenza per disabili e anziani di Parma e in cui ha perso la vita una donna di 62 anni. Si tratta di dodici persone, tra cui un operatore della struttura. Nove sono state dimesse dall'ospedale di Parma; due restano nella camera iperbarica di Vaio, a Fidenza, ma potrebbero terminare le cure già domani.

Per loro sono state trovate sistemazioni alternative: La casa di Arianna, oltre che danneggiata, è infatti sotto sequestro. La Procura ha aperto un'inchiesta. Da chiarire prima di tutto cosa abbia provocato le fiamme, se un corto circuito o una sigaretta. Perché - come confermato dai gestori della struttura - il fumo era permesso o comunque tollerato.

Poche settimane prima dell'incendio i dipendenti della cooperativa avevano minacciato lo stato di agitazione. Avitas infatti ha chiesto la liquidazione giudiziale per i debiti accumulati e i lavoratori temevano per lo stipendio. Poi la protesta era rientrata e le ultime mensilità risultano saldate. I problemi segnalati però erano anche altri. Insufficienza di personale, ricorso ad addetti esterni, scarsi controlli di sicurezza, sugli edifici e sugli ospiti.

Secondo la Regione nei sopralluoghi di routine non erano emerse criticità nella struttura. Ma i sindacati chiedono una gestione più accorta del welfare. "Serve il controllo pubblico" ribadisce la Cgil, ricordando che pochi giorni fa a Parma una comunità per anziani è stata chiusa perché non aveva i permessi richiesti.

Il servizio di Sara Scheggia, montaggio di Fausto Magnani.