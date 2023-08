C'era una buca nell'asfalto in via Canonici, a Ferrara, dove ha perso la vita Alessio Maini motociclista di 38 anni sbandato contro un'auto nella notte tra giovedì e venerdì. La buca è stata ricoperta di asfalto. I residenti hanno sottolineato che da tempo c'erano problemi in quel tratto di strada. La procura vuole vederchi chiaro. Aperta un'inchiesta per omicidio coposo.