La reggiana Zaynab Dosso nella staffetta al quarto posto ai mondiali

L'Italia chiude al quarto posto nella staffetta femminile ai Mondiali di atletica di Budapest. Le azzurre Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese chiudono con il tempo di 42.49.

Medaglia d'oro agli Usa in 41"03 (record dei campionati), argento alla Giamaica

in 41"21 e bronzo alla Gran Bretagna in 41"97. E' comunque il miglior risultato

per la staffetta femminile 4x100 italiana ai Mondiali.