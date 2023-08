Atletica, la reggiana Zaynab Dosso nella staffetta al quarto posto ai mondiali

Nessun rimpianto. O quasi. Le azzurre della staffetta 4 x 100 hanno chiuso la finale ai Mondiali di Atletica di Budapest al quarto posto con 42"49: dopo il nuovo record italiano fissato nelle seminfinali, è il miglior piazzamento di sempre in una rassegna iridata. Oro agli Usa, argento alla Giamaica e bronzo alla Gran Bretagna. Nella squadra italiana (con Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese) la reggiana Zaynab Dosso , che comunque in una medaglia ci sperava.

Finale conquistata, insieme ad un nuovo record nazionale, anche per la staffetta femminile della 4 x 400. A trascinare le azzurre stasera (domenica 27 agosto) ci sarà un'altra emiliana: la fidentina Ayomide Folorunso.

Il servizio di Matteo Merli (montaggio di Diego Gualandi), con le interviste di Elisabetta Caporale