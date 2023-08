La voce dei comitati

Sul tema delle risorse post alluvione torna ad intervenire il presidente Bonaccini: "Non voglio pensare che i ritardi abbiano motivazioni politiche", dice.

Intanto diversi alcuni comitati di cittadini scrivono al Capo dello Stato e alle istituzioni per sollecitare aiuti per le famiglie e garanzie sui tempi degli indennizzi. Il servizio di Sara Scheggia montato da Matteo Cotugno