L'appello di Carolina: "Aiutatemi a sistemare il tetto distrutto"

Sin dalla nascita la vita di Carolina è sempre stata in salita e lei si è abituata a combattere. Una casa e una famiglia costruite nonostante le difficoltà, in un equilibrio fragile che all'improvviso è stato spazzato via: prima i pochi risparmi da parte bruciati per ricomprarsi un'auto dopo l'alluvione, poi la tromba d'aria che ha scoperchiato il tetto della sua piccolissima abitazione di Voltana, nel Ravennate, ora ricoperta da un telone. Trenta metri quadri in cui vive col marito e il figlio.

Occorre ripararlo il prima possibile, ma i soldi non ci sono. E così ha deciso di lanciare una raccolta fondi on line, Aiutiamo Carolina, sperando di farcela prima che arrivino le piogge.

Nel servizio di Virginia Novellini l'intervista a Carolina Fantei.