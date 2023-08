"L'arte del mimo come uno specchio della vita, per donare felicità"

Un'arte che non ha bisogno delle parole, quella dei Dekru: il quartetto di mimi proveniente da Kyev è stato ospite a Santa Sofia, sull'appennino forlivese, al festival di buskers "Di strada in strada".

Le difficoltà nell'ultimo anno a esibirsi in patria li stanno portando in giro per l'Europa. Ma senza mai rinunciare al sorriso, al messaggio di gioia e serenità: "E' come uno specchio della vita, è un piccolo dono che facciamo per regalare un po' di felicità", spiegano.

E si scopre come l'arte del mimo possa raccontare così bene anche le debolezze della nostra epoca, dall'isolamento alla dipendenza tecnologica. Divertire e riflettere, attraverso il solo linguaggio del corpo.

Nel servizio di Francesco Maltoni, montato da Matteo Cotugno, l'intervista a Matteo Zanchini, assessore comunale di Santa Sofia.