Lupi: "Daremo risposte concrete. No alle polemiche"

"Io faccio un piccolo suggerimento, conoscendo il presidente Stefano Bonaccini e stimandolo: non è il momento delle divisioni istituzionali, le risorse ci sono, non è vero che non ci sono, il dramma di questo Paese è come mettere a terra le risorse che ci sono; per dare i finanziamenti bisogna rapidamente accertare come distribuire queste risorse e che vadano a buon fine". Lo ha detto Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, a margine del suo intervento durante la terza giornata del Meeting di Rimini, parlando dell'alluvione in Emilia-Romagna. "In questi casi, occorre una grande alleanza tra le istituzioni e le polemiche, secondo me, non servono, però capisco anche che il fattore tempo per una famiglia che ha visto distrutta la propria casa è un fattore fondamentale e decisivo - ha aggiunto Lupi -. Comunque ci stiamo lavorando su questo e credo come ha detto la presidente Giorgia Meloni daremo risposte molto concrete".

Nel video le sue dichiarazioni