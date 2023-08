Mondiali atletica, Dosso e le azzurre in finale della 4x100 con il nuovo record italiano

La staffetta femminile della 4x100 ha abbassato il record italiano di oltre mezzo secondo nella gara di qualificazione per la finale ai mondiali di atletica di Budapest. Nel quartetto spicca ancora la reggiana Zaynab Dosso, già capace - nelle gare individuali - in Ungheria di eguagliare e poi migliorare il primato nazionale nei 100 metri. Con lei, a gareggiare (alle 21:53 di oggi, sabato 26 settembre) per una medaglia, Dalia Kaddari, Anna Bongiorno e Alessia Pavesi: una squadra fantastica, a detta della stessa Dosso, al microfono di Elisabetta Caporale, nel servizio di Matteo Merli (montaggio di Andrea Neri)