Muzzarelli: "Tensione e rabbia, così non si può andare avanti"

“Ci sono tensione e rabbia in città, non possiamo andare avanti così. Abbiamo bisogno che lo Stato ci ascolti”. Dopo che (domenica 20 agosto) un 20enne è stato accoltellato a morte in pieno centro, Roberta Castellano ha intervistato il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli.

“Il primo agosto - ha detto il primo cittadino - è venuto in città il ministro Piantedosi e gli abbiamo chiesto un incremento delle forze dell'ordine, un aumento del livello della Questura e risposte su accoglienza e integrazione. Il sistema è in difficoltà, in particolare per i minori stranieri non accompagnati”.