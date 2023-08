Per la sicurezza dei residenti, telecamere sulle strade dei colli

Sedici telecamere per sorvegliare gli accessi alla zona collinare, e altre 24 negli incroci sensibili. Unite a un tempestivo sistema di segnalazione delle presenze sospette, potrebbero permettere di catturare i ladri in fuga. Un sistema per reprimere il crimine, ma soprattutto per prevenirlo, afferma Francesco Cicognani Simoncini, presidente del Comitato Comicolli, nato per unire le forze di chi vive nelle strade della collina bolognese e rispondere alle esigenze di sicurezza.

Nel servizio di Francesco Rossi, montato da Diego Gualandi, l'intervista a Cicognani Simoncini