Piacentini in viaggio di nozze investiti a New York

C'è anche una coppia di piacentini in viaggio di nozze fra le sette persone investite a New York domenica notte - ora locale - da una macchina che è passata col rosso nella zona di Midtown Manhattan. Sono stati identificati come Matteo Maj, grafico 51enne, e Giulia Gardani, di 34 anni, istruttrice federale di tennis: mentre l'uomo nell'impatto si è rotto il naso ed è stato operato per un trauma facciale, la moglie è arrivata all'ospedale in gravi condizioni ed è stata sottoposta a un lungo intervento di cinque ore per una lesione alle vertebre cervicali. Secondo la testimonianza della sorella di Matteo, Monica Maj, quella di New York era l'ultima tappa del viaggio negli Stati Uniti e sarebbero dovuti tornare ieri in Italia.

La polizia di New York ha arrestato la 29enne al volante dell'auto, negativa al test dell'alcol, escludendo che l'incidente sia stato intenzionale o legato a un’azione terroristica.

Il servizio di Antonio Boschi