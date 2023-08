Pochi mesi fa il controllo della Regione: "Nessuna criticità"

Sul luogo della tragedia, oltre ai mezzi di soccorso, sono intervenuti anche gli uomini della polizia scientifica che hanno iniziato i rilievi per risalire alle cause dell'incidente.

Per ora non si esclude nessuna ipotesi, dal corto circuito al rogo accidentale causato da una sigaretta. Si stanno verificando anche il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza, a partire dalla presenza o meno dell'impianto antincendio e sul numero di operatori presenti nell'edificio al momento del rogo. Lo stabile è stato posto sotto sequestro.

Nei mesi scorsi, fa sapere in una nota la Regione, "erano stati svolti diversi sopralluoghi di routine da parte di Ausl e Comune nelle strutture, per verificare le condizioni igienico-sanitarie: non erano state riscontrate criticità".

"Voglio esprimere un messaggio di cordoglio alla famiglia della vittima e mandare un pensiero a chi in queste ore si trova in ospedale per l'intossicazione da fumi" è il commento del sindaco di Parma Michele Guerra che, sulla struttura, sottolinea come fosse "di proprietà e di gestione privata. Stiamo lavorando perché rimanga garantita l'assistenza a chi ne ha bisogno, in attesa di capire dagli inquirenti la natura dell'incendio e le sue cause".

"Siamo vicini alla comunità di Parma" commentano invece gli assessori regionali Raffaele Donini e Igor Taruffi che ribadiscono l'impegno assieme al Comune di Parma ad essere pronti a trovare "una soluzione alternativa per i residenti degli appartamenti coinvolti".

Dal tg delle 19.30 gli aggiornamenti in diretta con Lucia Voltan.