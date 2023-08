Scontro frontale sui fondi per l'alluvione

Un attacco diretto e dai toni molto polemici. Il vice ministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami, durante un'iniziativa di Fratelli d'Italia a Bologna, accusa la segretaria del PD Elly Schlein di avere responsabilità nell'alluvione di maggio. E mentre Fratelli d'Italia si schiera compatto a sostenere il viceministro su ruolo e responsabilità dell'ex vice presidente della giunta Emilia Romagna, in difesa di Schlein fa quadrato il PD che accusa Bignami di mancanza di rispetto istituzionale e di voler aprire le ostilità di quella che si prospetta come una lunghissima campagna elettorale per le regionali.



Servizio di Luana Mazza, montaggio di Fabio Giorgetti