Polizia penitenziaria, rinforzi alla Dozza

Dieci nuovi agenti di polizia penitenziaria dal 2 agosto in forza al carcere di Bologna: ad annunciarlo il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, ieri in visita al penitenziario della Dozza, accompagnato dal viceministro alle infrastrutture e trasporti Galeazzo Bignami, dal senatore Fdi Marco Lisei e dal capogruppo Fdi in Comune a Bologna, Stefano Cavedagna. E per alleviare il problema del sovraffollamento - ha spiegato - ci sono lavori in corso in una sezione al momento chiusa.

Il servizio di Mattia Martini, montaggio di Marco Sermenghi.