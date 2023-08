Porta una quercia in città

“Porta il parco in città” è l'invito rivolto ai visitatori da parte del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, sull'Appennino tosco-romagnolo, a cavallo tra le province di Forlì-Cesena, Arezzo e Firenze. A Santa Sofia, nel punto d'accoglienza, infatti, per 10 euro si può comprare una piccola quercia da piantare nel giardino di casa. Un piccolo gesto simbolico per aiutare l'ambiente.

Nel servizio di Francesco Satta l'intervista a Emanuele Perez del parco