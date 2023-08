Post alluvione. È ormai scontro aperto

Prosegue lo scontro tra Governo e Regione e comuni colpiti dall'alluvione.

Al presidente Bonaccini che chiedeva un nuovo vertice per la mancanza di risposte sull'arrivo dei fondi, la Presidente del Consiglio Meloni risponde con una lunga lettera nella quale parla di polemiche inutili e rimostranze poco fondate.

Il sindaco di Ravenna De Pascale parla di una visione surreale di Meloni che rinvia ad ottobre “le nostre proposte per avere subito risorse reali per gli indennizzi a famiglie e imprese”.

Sulla stessa lunghezza d'onda il primo cittadino di Cesena Enzo Lattuca. “La freddezza è il lato più lampante. Da quando è stato nominato commissario Figliuolo - sostiene Lattuca - il governo non ha più parlato dell'alluvione, come se la volesse nascondere”.

E a margine della commemorazione della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, il presidente Bonaccini risponde alla presidente del consiglio: "I nostri cittadini non meritano polemiche sterili: a oggi gli unici contributi arrivati sono quelli decisi da Regione e Protezione civile nazionale, mentre famiglie e imprese attendono gli indennizzi". Le misure dei due Decreti adottati dal Governo, lo si chieda ai cittadini, - dice ancora - in questo momento non funzionano.

