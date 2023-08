Prete italiano accusato di aver partecipato alle torture del regime in Argentina

Dovrebbe essere estradato in Argentina don Franco Reverberi, il prete arrivato in Italia nel 2011 dopo le accuse di tortura per il regime di Videla. Oggi ha 86 anni, vive a Sorbolo (Parma) e qui celebra la messa. I suoi legali hanno fatto ricorso. E una parte dei parrocchiani lo difende.

Luca Ponzi