Ravenna, Italia Nostra: "Vigilare sulla compravendita di 540 ettari del Parco del Delta del Po"

Un terreno di 540 ettari nel Parco del Delta del Po, parte dei quali sono riserva naturale integrale, venduti da un privato - che li possedeva da decenni - a un altro privato: due immobiliari, la Lido di Classe e la Cpi Real Estate Italy. Il parco, che aveva il diritto di prelazione, non è riuscito a esercitarla per mancanza di fondi. E ora anche la società attualmente proprietaria dei terreni è passata di mano.

La vicenda anima da giorni il dibattito pubblico ravennate perché l’area, già negli anni '70, rischiò una speculazione edilizia, sventata dall’intervento della magistratura. Parco, Regione e Comune da subito rassicurano: “non si può costruire alcunché”, sostengono; ma a preoccupare gli attivisti di Italia Nostra sono alcuni riferimenti a terreni edificabili nell’atto di compravendita.

Uno dei referenti della società venditrice, che non vuole essere citato, garantisce: “sappiamo che non si può costruire, il riferimento è stato fatto per uno scrupolo del notaio, ai fini fiscali. La compravendita era nell’ambito di un accordo che riguardava anche altri terreni in altre regioni”.

Comune e Parco ora puntano su un possibile ricorso perché - dicono - non sarebbero stati rispettati tempi e regole nell’offerta di prelazione. Obiettivo: rendere pubblica la proprietà dell’area allo stesso prezzo dell’ultima compravendita, 580mila euro. Tutto è perfettamente in regola, ribattono i commercialisti delle società. Gli ambientalisti garantiscono: continueremo a vigilare.

Nel servizio di Giulia Bondi le interviste a Francesca Santarella, Italia Nostra Ravenna, e al sindaco di Ravenna Michele De Pascale