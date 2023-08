Buio in sala, riapre il Modernissimo ammirato da Scorsese

È confermata per il prossimo 21 novembre la riapertura del Cinema Modernissimo, uno dei simboli della vita culturale nel centro storico di Bologna a pochi passi, anzi a pochi gradini da piazza Maggiore. Perché la sala fa parte delel fondamenta di palazzo Ronzani, al di sotto dei marciapiedi e delle strade

Si tratta del traguardo dopo mesi di lavori, che portarono nel febbraio 2022 all'inaugurazione degli spazi dedicati alle mostre, quindi in autunno toccherà finalmente alla sala costruita oltre un secolo fa chiusa dal 2007.

Lo scorso giugno, anche il grande regista Martin Scorsese ospite a Bologna volle vederla e prese parte a una proiezione riservata proprio vista la sua presenza per il via alla rassegna a lui dedicata, in corso al Cinema Lumière fino al prossimo 17 settembre.

La riapertura del cinema Modernissimo è stata annunciata dalla Fondazione Cineteca e Confindustria Emilia Area Centro, insieme al Comune di Bologna che assicurano “Il cinema tornerà alla sua originaria bellezza primo novecentesca”.