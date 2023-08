Scuola, per gli alluvionati di Lugo il "libro sospeso"

A Davide, insegnante, l'idea è arrivata dal dramma di tante famiglie che avevano perso tutto con l'alluvione di maggio. E cosi, come si fa a Napoli col caffè, ha deciso di lanciare il “libro sospeso” con una raccolta fondi online. Obiettivo - quasi raggiunto, con donazioni arrivate anche da lontano - arrivare a 10mila euro per aiutare i ragazzi dei comuni della Bassa Romagna che tra poco torneranno a scuola permettendo di risparmiare almeno le spese per i testi.

C'è spazio per cento famiglie. Tante le domande arrivate nelle due librerie di Lugo che aderiscono al libro scolastico sospeso. E poi ci sono altri modi per risparmiare, come gli zaini alluvionati a metà prezzo.

L'avvio dell'anno scolastico è un banco di prova anche per una storica libreria indipendente devastata dall'alluvione. Sembrava la fine, sta diventando una rinascita. Prima il mercatino dei libri alluvionati, poi tanto lavoro tanti aiuti, editori inclusi. E poi l'aiuto arrivato da tante persone: più di 20mila euro raccolti on line, che hanno coperto circa la metà dei danni.

Nel servizio di Virginia Novellini le interviste a Davide Solaroli, presidente dell'associazione M.I.E.L.E., e Marinella Fabbri e Massimo Berdondini, titolari della libreria Alfabeta