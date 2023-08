"Tanti direttori di banca aiutano la 'ndrangheta"

Due garanzie bancarie per 600 mila euro emesse dalla Deutsche Bank di Reggio Emilia e dal Banco Popolare di Crotone, per comprare ingenti quantità di gasolio; garanzie inserite nel sistema internazionale e quindi visibili a tutti gli istituti di credito, ma che in realtà subito dopo l’operazione sarebbero di fatto svanite.

Giuseppe Giglio, pentito della cosca Grande Aracri di cui era considerato uno dei migliori operatori economici, ha raccontato di averle ricevute da Nicolino Grande Aracri, non indagato in questa inchiesta della procura di Catanzaro. Il boss quel giorno era insieme a due persone presentate come membri della clan mancuso di Limbadi, uno dei più potenti della storia del crimine calabrese.

Giglio ha spiegato che la ndrangheta può contare sulla collaborazione di numerosi direttori di banca, in Italia e in Germania. Li utilizza non solo per truffe come quella del gasolio, ma anche per far sparire rapidamente i ricavi delle attività illecite, in modo che prima dell’inizio delle investigazioni non ci siano più soldi da sequestrare. Meccanismi molto più sofisticati dei prelievi con le carte postali che sono emersi nell’inchiesta Aemilia, perché i clan sanno sfruttare ogni nuova opportunità.

Il servizio di Luca Ponzi.