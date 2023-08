La nascita delle tartarughe in riva al mare Adriatico

Nei video diffusi sui social dal parco Delta del Po - Emilia Romagna e dalla pagina Discover Cervia, i momenti in cui si sono aperte le uova deposte dalla tartaruga “caretta caretta” sulla spiaggia di Milano Marittima.

L'evento, il primo in Romagna, è avvenuto nell’area della storica Colonia Varese di proprietà della Regione, oggi parte di un Sito di importanza comunitaria (Sic), all’interno del corridoio europeo di tutela ambientale Rete Natura 2000.

In Emilia-Romagna sono tre i centri attivi per la protezione delle tartarughe marine: Turtles of the Adriatic Organization (TAO), onlus con sede a Lido di Spina, il Centro sperimentale per la tutela degli habitat (Cestha), che insieme hanno tenuto monitorato e protetto il nido, facilitando l’ingresso delle tartarughe nel mare, e la Fondazione Cetacea. I 3 centri curano e rilasciano in mare le tartarughe adulte rinvenute sulle spiagge ferite o consegnate dai pescatori.

“Un grande risultato - commenta Barbara Lori, assessora regionale alla Programmazione territoriale e parchi - che ci sprona a rafforzare ulteriormente il nostro impegno per la protezione dell’ambiente. Un ringraziamento particolare ai volontari e a tutti coloro che in queste settimane si sono impegnati, rendendo possibile questo evento storico”.