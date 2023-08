Taxi, il governo: i Comuni potranno dare il 20% licenze in più. I timori della categoria a Bologna

La speranza dei tassisti bolognesi è di non essere toccati dalle novità del decreto annunciato dal governo Meloni. Anche perché in città in linea teorica si potrebbe arrivare sino ad avere 140 auto in più rispetto attuali 720.

I comuni infatti potranno aumentare sino al 20% il numero delle licenze. A Bologna, assicurano gli autisti, non ce n'è affatto bisogno: anzi 20 licenze sono ancora vacanti. Il problema quando in certi periodi dell'anno le attese sono lunghe è da ricercare - spiegano - altrove.

Il servizio è di David Marceddu, il montaggio di Fausto Magnani