Un paese mobilitato per cercare Martina

Un paese intero che si mobilita, per cercare Martina. Da un lato, l'angoscia, per questa donna di 45 anni scomparsa da venerdì pomeriggio. Dall'altra, la speranza e la voglia di dare una mano.

Un centinaio di volontari a Castel San Pietro Terme, nel Bolognese, ha passato la domenica tra i boschi e le aree verdi intorno al fiume Sillaro. Martina Pelosi potrebbe essersi avventurata tra queste zone. La conoscono in tanti, almeno di vista. E' alta più di un metro e ottanta, ha i capelli rossi. Venerdì intorno alle 17 ha lasciato un biglietto sulla porta del suo negozio di giochi da tavolo, in centro. "Torno subito". Poi di lei si è persa ogni traccia. Dentro ha lasciato il cellulare, non ha preso soldi dalla cassa.

A denunciare la scomparsa della donna, il suo compagno, che la cerca insieme alla sorella e alle squadre di volontari. Tanti gli appelli anche sui social per Martina, cantante in una band e molto conosciuta tra i musicisti della zona. Quando è scomparsa aveva un abito lungo nero, scarpe nere. Dovrebbe avere con sé documenti e carte di credito. Secondo le poche notizie in mano a familiari e amici si sarebbe allontanata a piedi.

Nel servizio di Sara Scheggia, montato da Dario Fabbri, le interviste a Giuliano Giordani, assessore comunale Politiche per la sicurezza di Castel San Pietro, e al compagno di Martina Pelosi.